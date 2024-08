Dôvera podnikateľov v Nemecku sa v auguste znížila

Mníchov 26. augusta (TASR) - Nálada nemeckých podnikateľov v auguste klesla menej, ako sa očakávalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá v pondelok zverejnila výsledky prieskumu ekonomického inštitútu Ifo.



Index podnikateľskej klímy sa podľa údajov Ifo v auguste znížil na 86,6 bodu z júlových 87 bodov. Analytici oslovení v prieskume agentúry Reuters v priemere očakávali pokles na 86 bodov. "Nemecká ekonomika sa čoraz viac dostáva do krízy," uviedol prezident mníchovského inštitútu Clemens Fuest.



Firmy boli pesimistickejšie pri hodnotení súčasnej situácie aj výhľade do budúcnosti. Čiastkový index súčasných podmienok klesol na 86,5 bodu z úrovne 87,1 v predchádzajúcom mesiaci, čo bolo v súlade s predpoveďami analytikov. Vedľajší index očakávaní do nasledujúcich mesiacov za znížil miernejšie na 86,8 bodu z úrovne 87 bodov.