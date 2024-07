Dôvera podnikateľov v Nemecku sa v júli znížila

Mníchov 25. júla (TASR) - Nemeckým podnikateľom sa v júli nečakane zhoršila nálada a ich dôvera ohľadom výkonnosti najväčšej európskej ekonomiky klesla. Ukázali to vo štvrtok výsledky prieskumu inštitútu pre výskum hospodárstva (Ifo). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Konkrétne, index podnikateľskej klímy v Nemecku sa v júli 2024 znížil na 87 bodov z 88,6 bodu v júni. To je jeho najmenšia hodnota od februára. Analytici pritom očakávali, že stúpne na v priemere 88,9 bodu.



"Nemecká ekonomika uviazla v kríze," komentoval výsledky prieskumu prezident Ifo Clemens Fuest.



Prieskum ďalej odhalil, že firmy boli v júni menej spokojné so súčasnou situáciou. Čiastkový index súčasných podmienok pritom klesol na 87,1 z 88,3 bodu v predchádzajúcom mesiaci, zatiaľ čo analytici predpovedali, že vzrastie na 88,5 bodu.



A výrazne sa zvýšila aj skepsa ohľadom vývoja v nasledujúcich mesiacoch. Index očakávaní sa v júli znížil na 86,9 z júnových 88,8 bodu, kým analytici odhadovali, že stúpne na 89 bodov.