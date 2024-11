Dôvera podnikateľov v Nemecku v novembri klesla

Mníchov 25. novembra (TASR) - Nemeckým podnikateľom sa v novembri 2024 zhoršila nálada. Ich dôvera v najväčšiu európsku ekonomiku totiž klesla viac, ako analytici očakávali. To je ďalšia zlá správa pre Nemecko, ktoré bude tento rok najslabšou ekonomikou v rámci skupiny G7 (sedem najvyspelejších krajín sveta). Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu inštitútu pre výskum hospodárstva (Ifo). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ifo uviedol, že jeho index podnikateľskej klímy v Nemecku sa v novembri 2024 znížil na 85,7 bodu z októbrových 86,5 bodu. To je horší výsledok než 86 bodov, ktorý očakávali analytici. "Nemeckej ekonomike chýba sila," skonštatoval prezident Ifo Clemens Fuest.



Pokles celkového indexu podnikateľskej dôvery v novembri odráža najmä horšie hodnotenie súčasnej situácie. Očakávania na nasledujúcich 12 mesiacov sa tiež mierne znížili, uviedol Ifo.



Presnejšie, čiastkový index súčasných podmienok klesol na 84,3 z 85,7 bodu a index očakávaní na 87,2 z 87,3 bodu.