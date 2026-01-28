< sekcia Ekonomika
Dôvera podnikateľov v taliansku ekonomiku vzrástla na 2-ročné maximum
Index spotrebiteľskej dôvery dosiahol v januári 96,8 bodu oproti 96,6 bodu v poslednom mesiaci minulého roka.
Autor TASR
Rím 28. januára (TASR) - Dôvera v taliansku ekonomiku sa na začiatku tohto roka zvýšila medzi spotrebiteľmi aj podnikateľmi, pričom v prípade podnikateľov bola najvyššia za dva roky. Údaje talianskeho štatistického úradu ISTAT zverejnil portál RTTNews.
Index spotrebiteľskej dôvery dosiahol v januári 96,8 bodu oproti 96,6 bodu v poslednom mesiaci minulého roka. Nálada spotrebiteľov sa tak zlepšila druhý mesiac v rade, pričom pozitívne hodnotili najmä celkovú situáciu v ekonomike a jej vyhliadky. Menej optimistickí boli v súvislosti s hodnotením vlastnej životnej úrovne.
Napriek rastu spotrebiteľskej nálady údaje za január zaostali za očakávaniami. Ekonómovia totiž počítali s rastom indexu na 97 bodov.
Ešte viac vzrástla nálada medzi podnikateľmi. Index celkovej podnikateľskej dôvery dosiahol v januári 97,6 bodu oproti 96,6 bodu v decembri. Januárová úroveň indexu je tak najvyššia od januára 2024, v ktorom dosiahol rovnakú hodnotu.
Prispeli k tomu sektory služieb a výroby. V prvom prípade sa index zvýšil zo 100,2 na 103,4 bodu a v druhom z 88,5 na 89,2 bodu. Tieto sektory tak kompenzovali pokles nálady v stavebníctve a maloobchode. V stavebníctve klesol príslušný čiastkový index na 99,8 bodu zo 101 bodov v decembri a v maloobchode sa znížil zo 106,9 bodu na 102,5 bodu.
