Dôvera podnikateľov vo Francúzsku mierne vzrástla, vo výrobe klesla
Autor TASR
Paríž 21. novembra (TASR) - Dôvera francúzskych podnikateľov zo všetkých odvetví ekonomiky v novembri mierne vzrástla, aj keď vo výrobe klesla. Ukázali to v piatok výsledky prieskumu štatistického úradu INSEE. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.
Celkový index dôvery podnikateľov zo všetkých odvetví francúzskej ekonomiky - služieb, výroby, stavebníctva aj maloobchodu - sa v novembri 2025 mierne zvýšil na 98 bodov z 97 bodov v októbri. Udržal sa však pod svojím dlhodobým priemerom 100 bodov.
Index dôvery podnikateľov v stavebníctve zostal v novembri na októbrovej úrovni 96 bodov a stagnovala aj dôvera v maloobchode na úrovni 98 bodov.
Naopak, index dôvery francúzskych podnikateľov z výrobného sektora v novembri klesol na 98 zo 101 bodov. Hodnota indexu sa tak dostala pod dlhodobý priemer 100 bodov, čo odráža slabšie vyhliadky produkcie aj slabšie knihy objednávok.
Konkrétne, čiastkový index objednávok vo výrobe klesol na -20 z -15 bodov v októbri a index, ktorý odráža vyhliadky na produkciu, sa znížil na 14 z 19 bodov.
