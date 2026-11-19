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Dôvera poľských spotrebiteľov sa v novembri medzimesačne oslabila
Ukazovateľ toho, ako poľské domácnosti hodnotia svoju aktuálnu finančnú situáciu, sa oslabil na -8,1 bodu z októbrových -7,3 bodu.
Autor TASR
Varšava 19. novembra (TASR) - Nálada spotrebiteľov v Poľsku sa v novembri zhoršila. Index dôvery, ktorý zostavuje štatistický úrad krajiny, klesol na -14,2 bodu z októbrovej hodnoty -14 bodov. Index je tak na najnižšej úrovni od mája minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Ukazovateľ toho, ako poľské domácnosti hodnotia svoju aktuálnu finančnú situáciu, sa oslabil na -8,1 bodu z októbrových -7,3 bodu. Index hodnotenia ekonomickej situácie v krajine klesol na -29,7 bodu z úrovne -29,6 bodu. Zhoršila sa aj ochota Poliakov robiť veľké nákupy a indikátor, ktorý to mapuje, sa oslabil na -3 body z hodnoty -2,9 bodu.
Obyvatelia krajiny sú však menej pesimistickí, pokiaľ ide o budúcu finančnú situáciu ich domácností. Index, ktorý to odzrkadľuje, sa zlepšil na -5,1 bodu z -5,2 bodu. Ukazovateľ očakávaného vývoja ekonomickej situácie v krajine sa oproti septembru nezmenil a zostal na úrovni -25,3 bodu. Zlepšil sa však index očakávaní v oblasti vývoja nezamestnanosti na -23,5 bodu z -25,4 bodu a posilnil sa aj ukazovateľ očakávaní v oblasti finančnej situácie domácností (na -5,1 z -5,2 bodu). Ukazovateľ očakávaní v otázke budúcich úspor sa však oslabil na 12,1 bodu z 13,5 bodu.
Ukazovateľ toho, ako poľské domácnosti hodnotia svoju aktuálnu finančnú situáciu, sa oslabil na -8,1 bodu z októbrových -7,3 bodu. Index hodnotenia ekonomickej situácie v krajine klesol na -29,7 bodu z úrovne -29,6 bodu. Zhoršila sa aj ochota Poliakov robiť veľké nákupy a indikátor, ktorý to mapuje, sa oslabil na -3 body z hodnoty -2,9 bodu.
Obyvatelia krajiny sú však menej pesimistickí, pokiaľ ide o budúcu finančnú situáciu ich domácností. Index, ktorý to odzrkadľuje, sa zlepšil na -5,1 bodu z -5,2 bodu. Ukazovateľ očakávaného vývoja ekonomickej situácie v krajine sa oproti septembru nezmenil a zostal na úrovni -25,3 bodu. Zlepšil sa však index očakávaní v oblasti vývoja nezamestnanosti na -23,5 bodu z -25,4 bodu a posilnil sa aj ukazovateľ očakávaní v oblasti finančnej situácie domácností (na -5,1 z -5,2 bodu). Ukazovateľ očakávaní v otázke budúcich úspor sa však oslabil na 12,1 bodu z 13,5 bodu.