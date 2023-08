Dôvera reaguje na enormný záujem o Nemocnicu Bory

Foto: Dôvera

Bratislava 23. augusta (OTS) - Nemocnica Bory je najväčšia súkromná investícia do zdravotníctva v histórii Slovenska. O jej existencii vedia v každej slovenskej dedine od západu až po východ krajiny. Fotky z jej otvorenia obehli celé Slovensko. Každý tak mal možnosť vidieť, ako vyzerá moderná nemocnica, a porovnať to so štandardom, na ktorý bol zvyknutý.oznámildodalM. Kultan vysvetlil, že stačí, aby bol pacient poistencom Dôvery, nemal dlh na zdravotnom poistení a bol objednaný na hospitalizáciu v Nemocnici Bory. Benefit si môže uplatniť prostredníctvom webovej stránky poisťovne, mobilnej aplikácie alebo elektronickej pobočky. Po overení, že pacient je poistencom Dôvery a nemá dlh na zdravotnom poistení, vyplní kontaktný formulár na webovej stránke nemocnice. Systém ho tam automaticky presmeruje. Do 24 hodín od odoslania formulára bude poistenca kontaktovať call centrum Nemocnice Bory, aby si s ním dohodlo ďalšie detaily.Poistenci zdravotnej poisťovne Dôvera už takmer pol roka využívajú zdravotnú starostlivosť v Nemocnici Bory v Bratislave. Vďaka zmluvnému vzťahu medzi nemocnicou a poisťovňou im na všetky výkony, ktoré nemocnica poskytuje, stačí len preukaz poistenca. Neplatia žiadne poplatky: ani za registráciu, ani za vyšetrenie, ani za hospitalizáciu či operáciu.