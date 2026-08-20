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Dôvera slovenských spotrebiteľov sa v júli 2026 takmer nezmenila
Výraznejšiemu poklesu zabránili najmä pozitívnejšie hodnotenia očakávaného vývoja nezamestnanosti a v menšej miere aj budúceho vývoja celkovej hospodárskej situácie.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Spotrebiteľská nálada sa v júli 2026 medzimesačne výraznejšie nezmenila. Domácnosti pesimistickejšie hodnotili vývoj ich financií, a to ako úspor, tak aj celkovej finančnej situácie. Výraznejšiemu poklesu zabránili najmä pozitívnejšie hodnotenia očakávaného vývoja nezamestnanosti a v menšej miere aj budúceho vývoja celkovej hospodárskej situácie. Priaznivejšie sa vyvíjali aj štvrťročné ukazovatele, najmä plány domácností na stavbu alebo kúpu bývania. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Nálada slovenských spotrebiteľov sa v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom výraznejšie nezmenila. Indikátor spotrebiteľskej dôvery (sezónne upravený) dosiahol hodnotu -27,4 bodu, čo predstavuje len mierne zhoršenie o 0,1 bodu oproti júnu. V medziročnom porovnaní bol pokles výraznejší, a to o 3,3 bodu. Aktuálna hodnota indikátora zároveň zaostáva o 7,5 bodu za jeho dlhodobým priemerom.
Podľa metodiky Európskej komisie dosiahol v júli 2026 indikátor spotrebiteľskej dôvery v SR (po sezónnej úprave) hodnotu -21,7. Rozdiel oproti národnému výpočtu, ktorý bol na úrovni -27,4 bodu, vyplýva podľa ŠÚ SR z odlišnej metodiky a úpravy časového radu o sezónne vplyvy.
ŠÚ SR dodal, že Indikátor spotrebiteľskej dôvery na Slovensku bol v júli o 6,6 bodu horší ako priemerná hodnota za EÚ. Priemer za EÚ dosiahol -15,1 bodu a oproti predchádzajúcemu mesiacu sa zlepšil o 1,9 bodu. Spomedzi členských krajín EÚ boli najpesimistickejší spotrebitelia v Grécku (-47,8), Rumunsku (-30) a Bulharsku (-25,9).
Nálada slovenských spotrebiteľov sa v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom výraznejšie nezmenila. Indikátor spotrebiteľskej dôvery (sezónne upravený) dosiahol hodnotu -27,4 bodu, čo predstavuje len mierne zhoršenie o 0,1 bodu oproti júnu. V medziročnom porovnaní bol pokles výraznejší, a to o 3,3 bodu. Aktuálna hodnota indikátora zároveň zaostáva o 7,5 bodu za jeho dlhodobým priemerom.
Podľa metodiky Európskej komisie dosiahol v júli 2026 indikátor spotrebiteľskej dôvery v SR (po sezónnej úprave) hodnotu -21,7. Rozdiel oproti národnému výpočtu, ktorý bol na úrovni -27,4 bodu, vyplýva podľa ŠÚ SR z odlišnej metodiky a úpravy časového radu o sezónne vplyvy.
ŠÚ SR dodal, že Indikátor spotrebiteľskej dôvery na Slovensku bol v júli o 6,6 bodu horší ako priemerná hodnota za EÚ. Priemer za EÚ dosiahol -15,1 bodu a oproti predchádzajúcemu mesiacu sa zlepšil o 1,9 bodu. Spomedzi členských krajín EÚ boli najpesimistickejší spotrebitelia v Grécku (-47,8), Rumunsku (-30) a Bulharsku (-25,9).