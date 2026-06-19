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Dôvera Slovincov v ekonomiku sa v máji zvýšila
Index spotrebiteľskej dôvery v Slovinsku dosiahol v máji -20 bodov oproti aprílovej hodnote -27 bodov.
Autor TASR
Ľubľana 19. júna (TASR) - Nálada slovinských spotrebiteľov sa v máji zlepšila, pričom dosiahla najvyššiu úroveň za takmer päť rokov. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje slovinského štatistického úradu, ktoré priniesla agentúra DPA.
Index spotrebiteľskej dôvery v Slovinsku dosiahol v máji -20 bodov oproti aprílovej hodnote -27 bodov. Nálada spotrebiteľov je tak najlepšia od augusta 2021, v ktorom index dosiahol rovnakú hodnotu ako v máji tohto roka.
Spotrebitelia pozitívnejšie hodnotili svoju finančnú situáciu za posledných 12 mesiacov a rovnako sú optimistickejší, aj čo sa týka ich finančnej situácie v nasledujúcom roku. V prvom prípade vzrástol čiastkový index na -17 bodov z -20 bodov a v druhom zaznamenal rast z -19 na -10 bodov.
Optimizmus súvisiaci s finančnou situáciou domácností sa zvýšil v dôsledku výrazného rastu dôvery vo vývoj ekonomiky v nasledujúcich 12 mesiacoch. Príslušný čiastkový index dosiahol v máji -20 bodov, zatiaľ čo v apríli predstavoval -35 bodov.
Index spotrebiteľskej dôvery v Slovinsku dosiahol v máji -20 bodov oproti aprílovej hodnote -27 bodov. Nálada spotrebiteľov je tak najlepšia od augusta 2021, v ktorom index dosiahol rovnakú hodnotu ako v máji tohto roka.
Spotrebitelia pozitívnejšie hodnotili svoju finančnú situáciu za posledných 12 mesiacov a rovnako sú optimistickejší, aj čo sa týka ich finančnej situácie v nasledujúcom roku. V prvom prípade vzrástol čiastkový index na -17 bodov z -20 bodov a v druhom zaznamenal rast z -19 na -10 bodov.
Optimizmus súvisiaci s finančnou situáciou domácností sa zvýšil v dôsledku výrazného rastu dôvery vo vývoj ekonomiky v nasledujúcich 12 mesiacoch. Príslušný čiastkový index dosiahol v máji -20 bodov, zatiaľ čo v apríli predstavoval -35 bodov.