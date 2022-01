Dôvera španielskych spotrebiteľov klesla na osemmesačné minimum

Madrid 5. januára (TASR) - Španielskym spotrebiteľom sa v decembri zhoršila nálada a ich dôvera v ďalší vývoj ekonomiky klesla na najnižšiu úroveň za osem mesiacov. Dôvodom je opätovný nárast nových prípadov ochorenia na koronavírus v dôsledku šírenia variantu omikron. Ukázal to v stredu prieskum štatistického úradu INE.



Podľa najnovších údajov index spotrebiteľskej dôvery vo štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny v decembri 2021 v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom klesol o 3,3 bodu na 81,3 bodu. To je jeho najnižšia hodnota od apríla. Prispelo k tomu najmä rýchle šírenie variantu omikron v Španielsku.



Prieskum ďalej odhalil, že aj čiastkový index súčasnej ekonomickej situácie domácností sa znížil, a to o 4,5 bodu na 69,8 bodu, čo je najmenej od mája. Subindex očakávaní spotrebiteľov klesol o 2,1 bodu na 92,8 bodu, čo je jeho najnižšia hodnota za 11 mesiacov.