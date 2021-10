Dôvera španielskych spotrebiteľov v ďalší vývoj ekonomiky vzrástla

Madrid 5. októbra (TASR) - Dôvera španielskych spotrebiteľov v ďalší vývoj ekonomiky v septembri vzrástla a dosiahla najvyššiu úroveň za viac ako dva roky. Prispelo k tomu zlepšovanie pandemickej situácie vďaka pokroku pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Ukázal to najnovší prieskum štatistického úradu INE.



Podľa výsledkov prieskumu sa index spotrebiteľskej dôvery vo štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny v septembri 2021 zvýšil medzimesačne o 6,7 bodu na 98,3 bodu. To je výrazne viac ako 49,5 bodu vlani v septembri a najvyššia hodnota indexu od júna 2019.



K zlepšeniu spotrebiteľskej dôvery prispelo najmä opätovné otvorenie španielskej ekonomiky vďaka očkovaniu.



Väčší optimizmus domácností potvrdil aj výrazný rast čiastkového indexu spotrebiteľských očakávaní v septembri, a to o 8,2 bodu na 113,4 bodu, zatiaľ čo subindex súčasnej situácie sa zvýšil o 5,2 bodu na 83,1 bodu.