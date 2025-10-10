< sekcia Ekonomika
Dôvera španielskych spotrebiteľov v auguste mierne klesla
Autor TASR
Madrid 10. októbra (TASR) - Španielskym spotrebiteľom sa v auguste 2025 zmierne zhoršila nálada a ich dôvera v ďalší vývoj ekonomiky klesla. Ukázali to v piatok výsledky prieskumu štatistického úradu INE. TASR o tom informuje na základe správy portálu marketwatch.
Podľa prieskumu sa index spotrebiteľskej dôvery vo štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny v auguste 2025 znížil na 81,5 bodu zo šesťmesačného maxima 82,9 bodu v predchádzajúcom mesiaci a z 84,8 bodu pred rokom, v auguste 2024.
Pokles indexu odrážal negatívnejšie hodnotenia súčasnej hospodárskej situácie, ktoré sa znížilo na 77,5 bodu v auguste z 81,8 bodu v júli.
Naopak, domácnosti boli optimistickejšie pokiaľ ide o budúcnosť, pričom čiastkový index spotrebiteľských očakávaní sa zvýšil v auguste na 85,5 bodu z 84,1 bodu v júli. Dosiahol tak najväčšiu hodnotu od mája.
Španielska ekonomika v 2. štvrťroku nabrala tempo. V medzikvartálnom porovnaní sa hrubý domáci produkt (HDP) krajiny v období apríl-jún zvýšil 0,8 % po náraste o 0,6 % v 1. kvartáli tohto roka. Medziročne sa rast HDP Španielska v 2. štvrťroku zrýchlil na 3,1 % z 2,8 % v predchádzajúcich troch mesiacoch.
