Dôvera španielskych spotrebiteľov v ekonomiku v apríli vzrástla

Madrid 5. mája (TASR) - Dôvera španielskych spotrebiteľov v ďalší vývoj ekonomiky v apríli vzrástla a dosiahla najvyššiu úroveň za viac ako rok, od vypuknutia pandémie ochorenia COVID-19. Ukázal to najnovší prieskum štatistického úradu INE.



Konkrétne, index spotrebiteľskej dôvery vo štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny sa v apríli 2021 zvýšil medzimesačne o 4,8 bodu na 77,8 bodu. To je jeho najvyššia úroveň od februára 2020, čo bol posledný mesiac pred vypuknutím pandémie v Španielsku.



K zlepšeniu spotrebiteľskej dôvery prispelo najmä postupné opätovné otváranie španielskej ekonomiky a zrýchlenie tempa očkovania proti ochoreniu COVID-19.



Prieskum tiež odhalil, že aj čiastkový index spotrebiteľských očakávaní sa v apríli zvýšil, a to o 4,7 bodu na 107,4 bodu a subindex súčasnej situácie vzrástol o 4,7 bodu na 48,1 bodu.