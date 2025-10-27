< sekcia Ekonomika
Dôvera spotrebiteľov a podnikateľov vo Fínsku v októbri klesla
Konkrétne, index spotrebiteľskej dôvery v krajine v októbri 2025 klesol na -7,6 bodu z -6,6 bodu v septembri. Prepadol sa tak hlbšie pod dlhodobý priemer -2,7 bodu.
Autor TASR
Helsinki 27. októbra (TASR) - Fínskym spotrebiteľom sa v októbri zhoršila nálada a ich dôvera v ekonomiku klesla. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu štatistického úradu v Helsinkách. Zároveň Konfederácia fínskeho priemyslu oznámila, že aj dôvera v priemysle sa znížila. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Konkrétne, index spotrebiteľskej dôvery v krajine v októbri 2025 klesol na -7,6 bodu z -6,6 bodu v septembri. Prepadol sa tak hlbšie pod dlhodobý priemer -2,7 bodu.
Tento výsledok odráža mierne zhoršenie očakávaní domácností, ktoré sa týkajú sa širšieho ekonomického výhľadu Fínska (na -13,2 z -13,1 bodu v septembri). Aj názory domácností na vlastné financie sa zhoršili (-2,4 oproti -0,6 bodu), čo sa premietlo do menšej ochoty vziať si pôžičku (15 oproti 16,8 bodu). Fíni sa stále domnievajú, že nie je priaznivý čas na veľké nákupy (-20,8 oproti -19,7 bodu). Sú pesimistickejší, aj pokiaľ ide o vývoj nezamestnanosti (-30,1 oproti -27,8 bodu).
Fínske domácnosti v októbri odhadovali, že spotrebiteľské ceny v budúcom roku vzrastú o 3,8 %.
Separátne údaje Konfederácie fínskeho priemyslu odhalili, že nálada v priemysle sa zmenila na negatívnu a klesla pod dlhodobý priemer 0 bodov.
Presnejšie, index dôvery podnikateľov vo výrobe sa v októbri znížil na -4 body z 2 bodov v septembri. To je jeho najmenšia hodnota od júla.
Čiastkový index očakávanej produkcie v nasledujúcich mesiacoch sa pritom prepadol na 13 z 26 bodov, zatiaľ čo ukazovateľ nevybavených objednávok sa znížil na -22 z -21 bodov. V prípade hotových výrobkov však vzrástol na 3 z -2 bodov.
Približne 60 % spoločností uviedlo, že v októbri pracovali na plnú kapacitu, v porovnaní so 68 % v predchádzajúcom mesiaci, čo je stále pod dlhodobým priemerom 70 %.
Podnikateľská dôvera sa mierne zhoršila aj v stavebníctve a maloobchode, zatiaľ čo v sektore služieb bola stabilná.
Konkrétne, index spotrebiteľskej dôvery v krajine v októbri 2025 klesol na -7,6 bodu z -6,6 bodu v septembri. Prepadol sa tak hlbšie pod dlhodobý priemer -2,7 bodu.
Tento výsledok odráža mierne zhoršenie očakávaní domácností, ktoré sa týkajú sa širšieho ekonomického výhľadu Fínska (na -13,2 z -13,1 bodu v septembri). Aj názory domácností na vlastné financie sa zhoršili (-2,4 oproti -0,6 bodu), čo sa premietlo do menšej ochoty vziať si pôžičku (15 oproti 16,8 bodu). Fíni sa stále domnievajú, že nie je priaznivý čas na veľké nákupy (-20,8 oproti -19,7 bodu). Sú pesimistickejší, aj pokiaľ ide o vývoj nezamestnanosti (-30,1 oproti -27,8 bodu).
Fínske domácnosti v októbri odhadovali, že spotrebiteľské ceny v budúcom roku vzrastú o 3,8 %.
Separátne údaje Konfederácie fínskeho priemyslu odhalili, že nálada v priemysle sa zmenila na negatívnu a klesla pod dlhodobý priemer 0 bodov.
Presnejšie, index dôvery podnikateľov vo výrobe sa v októbri znížil na -4 body z 2 bodov v septembri. To je jeho najmenšia hodnota od júla.
Čiastkový index očakávanej produkcie v nasledujúcich mesiacoch sa pritom prepadol na 13 z 26 bodov, zatiaľ čo ukazovateľ nevybavených objednávok sa znížil na -22 z -21 bodov. V prípade hotových výrobkov však vzrástol na 3 z -2 bodov.
Približne 60 % spoločností uviedlo, že v októbri pracovali na plnú kapacitu, v porovnaní so 68 % v predchádzajúcom mesiaci, čo je stále pod dlhodobým priemerom 70 %.
Podnikateľská dôvera sa mierne zhoršila aj v stavebníctve a maloobchode, zatiaľ čo v sektore služieb bola stabilná.