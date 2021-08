Dôvera spotrebiteľov v eurozóne aj v EÚ v auguste klesla

Brusel 24. augusta (TASR) - Dôvera spotrebiteľov v eurozóne v ekonomiku aj v auguste klesla, už druhý mesiac v rade. A viac, ako analytici odhadovali. Prispelo k tomu rýchle šírenie variantu delta nového koronavírusu. Vyplýva to z predbežných údajov Európskej komisie (EK).



Podľa rýchleho odhadu EK sa index spotrebiteľskej dôvery v 19 krajinách, ktoré zaviedli spoločnú menu, v auguste 2021 znížil na -5,3 bodu z -4,4 bodu v júli. Ekonómovia pritom očakávali pokles indexu na -5 bodov. Na ilustráciu, v júni dosiahol index -3,3 body.



Aj dôvera spotrebiteľov v celej Európskej únii (EÚ) sa v auguste znížila, a to medzimesačne o 0,7 bodu na -6,3 bodu.



Prieskum sa uskutočnil od 1. do 22. augusta. Konečné čísla budú zverejnené spolu s výsledkami prieskumu ekonomického sentimentu 30. augusta.