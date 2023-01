Dôvera spotrebiteľov v eurozóne aj v celej EÚ sa v januári zvýšila

Brusel 23. januára (TASR) - Spotrebiteľom v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) sa aj v januári zlepšila nálada, už štvrtý mesiac po sebe. Ich dôvera v ekonomiku opäť vzrástla a na najvyššiu úroveň za 11 mesiacov. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu Európskej komisie (EK). TASR o tom informuje na základe správy EK.



Podľa predbežných údajov sa index spotrebiteľskej dôvery v eurozóne v januári 2023 zvýšil medzimesačne na -20,9 bodu z decembrových -22 bodov. To je jeho najväčšia hodnota od februára 2022, ale ekonómovia očakávali ešte lepší výsledok, a to nárast indexu na -20 bodov.



V celej Európskej únii stúpol ukazovateľ spotrebiteľskej dôvery v januári medzimesačne o 1,4 bodu na -22,4 bodu.



No aj napriek nárastu zostáva spotrebiteľská dôvera v oboch blokoch stále hlboko pod svojím dlhodobým priemerom -11,3 bodu, dodala Európska komisia.



Keďže spotrebiteľské výdavky tvoria veľkú časť ekonomiky, trhy vždy zaujíma, ako by sa spotrebitelia mohli správať v blízkej budúcnosti. Index dôvery EÚ je preto považovaný za dôležitý ukazovateľ vývoja ekonomiky.



Postupné oživovanie dôvery je tak prinajmenšom dobrým znamením pre súčasný kvartál.