< sekcia Ekonomika
Dôvera spotrebiteľov v eurozóne klesla na viac ako trojročné minimum
V rámci celej Európskej únie index nálady spotrebiteľov v apríli klesol o 4,2 bodu na hodnotu -19,4 bodu.
Autor TASR
Brusel 22. apríla (TASR) - Nálada spotrebiteľov v eurozóne sa v apríli oslabila na najnižšiu úroveň od decembra 2022. Index dôvery v porovnaní s marcom klesol o 4,3 bodu na -20,6 bodu. Ukázal to predbežný odhad, ktorý v stredu zverejnila Európska komisia. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Zhoršenie indexu nálady spotrebiteľov v eurozóne odzrkadľuje obavy o výhľad ekonomiky, keďže pokračujúci konflikt na Blízkom východe a pretrvávajúce narušenie prepravy posilňuje inflačné tlaky. Pokles v apríli nastal po tom, ako sa index dôvery aj v predošlom mesiaci oslabil, a to na -16,3 bodu z februárových -12,3 bodu.
Ukazovateľ spotrebiteľskej dôvery v eurozóne mapuje hodnotenie aktuálnej ekonomickej a finančnej situácie domácností, ich plány v oblasti úspor, očakávanú infláciu a vývoj hospodárstva a plány v oblasti veľkých nákupov tovarov dlhodobej spotreby.
V rámci celej Európskej únie index nálady spotrebiteľov v apríli klesol o 4,2 bodu na hodnotu -19,4 bodu.
