Dôvera spotrebiteľov v eurozóne sa v marci prepadla
Zhoršenie indexu nálady spotrebiteľov v eurozóne odzrkadľuje obavy o vývoj ekonomiky, keďže konflikt na Blízkom východe zvyšuje ceny energií a posilňuje inflačné tlaky.
Autor TASR
Brusel 23. marca (TASR) - Nálada spotrebiteľov v eurozóne sa v marci oslabila na najnižšiu úroveň od októbra 2023. Index dôvery v porovnaní s februárom klesol o 4 body na -16,3 bodu. Oslabil sa tak na horšiu hodnotu, ako predpovedali analytici, ktorí odhadovali, že sa zníži na -14,4 bodu. Ukázali to údaje, ktoré v pondelok zverejnila Európska komisia. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Zhoršenie indexu nálady spotrebiteľov v eurozóne odzrkadľuje obavy o vývoj ekonomiky, keďže konflikt na Blízkom východe zvyšuje ceny energií a posilňuje inflačné tlaky. Pokles v marci nastal po tom, ako sa index dôvery v predošlom mesiaci zlepšil na -12,3 bodu z januárových -12,4 bodu.
Ukazovateľ spotrebiteľskej dôvery v eurozóne mapuje hodnotenie aktuálnej ekonomickej a finančnej situácie domácností, ich plány v oblasti úspor, očakávanú infláciu a vývoj hospodárstva a plány v oblasti veľkých nákupov tovarov dlhodobej spotreby.
V rámci celej Európskej únie index nálady spotrebiteľov v marci klesol o 3,4 bodu na hodnotu -15,2 bodu.
Zhoršenie indexu nálady spotrebiteľov v eurozóne odzrkadľuje obavy o vývoj ekonomiky, keďže konflikt na Blízkom východe zvyšuje ceny energií a posilňuje inflačné tlaky. Pokles v marci nastal po tom, ako sa index dôvery v predošlom mesiaci zlepšil na -12,3 bodu z januárových -12,4 bodu.
Ukazovateľ spotrebiteľskej dôvery v eurozóne mapuje hodnotenie aktuálnej ekonomickej a finančnej situácie domácností, ich plány v oblasti úspor, očakávanú infláciu a vývoj hospodárstva a plány v oblasti veľkých nákupov tovarov dlhodobej spotreby.
V rámci celej Európskej únie index nálady spotrebiteľov v marci klesol o 3,4 bodu na hodnotu -15,2 bodu.