Dôvera spotrebiteľov v eurozóne v novembri klesla

Brusel 20. novembra (TASR) - Spotrebiteľom v eurozóne sa aj tento mesiac zhoršila nálada. Ich dôvera v ekonomiku klesla na najnižšiu úroveň od mája. To je ďalší zo signálov, že hospodárstvo regiónu stráca dynamiku. Vyplýva to z predbežných údajov Európskej komisie (EK).



Podľa rýchleho odhadu EK index spotrebiteľskej dôvery v 19 krajinách, ktoré zaviedli spoločnú menu, v novembri 2020 klesol medzimesačne o 2,1 bodu na -17,6 bodu.



To je jeho najnižšia hodnota od mája tohto roka, keď región zasiahla prvá vlna pandémie nového koronavírusu. Ale ekonómovia očakávali ešte o niečo horší výsledok, a to pokles indexu v novembri na -17,7 bodu v súvislosti s rýchlym rastom nových prípadov ochorenia COVID-19 a obnovením blokád v celom regióne.



Prieskum ukázal tiež, že aj dôvera spotrebiteľov v celej Európskej únii (EÚ) sa tento mesiac znížila, a to o 2,2 bodu na -18,7 bodu.



Oba ukazovatele zostali hlboko pod svojim dlhodobým priemerom, ktorým je -11,2 bodu v prípade eurozóny a -10,6 bodu v EÚ.