Dôvera spotrebiteľov v Holandsku klesla na najnižšiu úroveň za mesiace

Amsterdam 23. augusta (TASR) - Dôvera spotrebiteľov v Holandsku, piatej najväčšej ekonomike eurozóny, v auguste klesla na najnižšiu úroveň za tri mesiace. Ukázal to v pondelok najnovší prieskum štatistického úradu v Amsterdame.



Konkrétne, index spotrebiteľskej dôvery v Holandsku v auguste 2021 klesol na -6 bodov z -4 bodov v júli. To je jeho najnižšia hodnota od mája, ale je to stále viac ako 20-ročný priemer -8 bodov.



Prieskum ďalej odhalil, že hodnotenie ekonomickej situácie aj ochota Holanďanov nakupovať sa zhoršili pre obavy zo šírenia variantu delta nového koronavírusu.



Čiastkový ukazovateľ všeobecnej ekonomickej klímy v auguste klesol na -11 z -10 bodov v júli. Hodnotenie budúcej ekonomickej klímy bolo pritom menej pozitívne, zatiaľ čo názor spotrebiteľov na predchádzajúcu ekonomickú situáciu bol menej negatívny.



Zároveň ochota spotrebiteľa nakupovať sa v auguste znížila na -2 body z 0 bodov v júli, pretože spotrebitelia boli menej pozitívni pokiaľ ide o vývoj ich finančnej situácie v nasledujúcich 12 mesiacoch.