Dôvera spotrebiteľov v USA je v júni najvyššia od začiatku pandémie

Washington 29. júna (TASR) - Americkým spotrebiteľom sa aj v júni zlepšila nálada. Ich dôvera v ekonomiku opäť vzrástla, už piaty mesiac po sebe a na najvyššiu úroveň od začiatku pandémie. Domácnosti tak reagovali na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a opätovné otvorenie ďalších firiem. Ukázal to najnovší prieskum inštitútu Conference Board.



Inštitút v utorok informoval, že jeho index spotrebiteľskej dôvery sa v júni zvýšil na 127,3 bodu z májových 120 bodov. Júnový rast indexu odráža zlepšenie hodnotenia súčasných podmienok aj väčšie očakávania, pretože viac zaočkovaných umožňuje uvoľnenie obmedzení aj vo veľkých štátoch, ako sú Kalifornia a New York. Správa ukázala tiež, že zvýšenie dôvery vedie k oživeniu dovolenkových plánov a tie by mali priniesť nárast výdavkov na služby, ktoré tak podporia ekonomiku USA.



Analytici predpovedajú, že nálada spotrebiteľov bude aj v nasledujúcich mesiacoch ďalej stúpať, čo je dobrá správa pre hospodárstvo, keďže výdavky spotrebiteľov sa podieľajú zhruba 70 % na jeho výkone.



Prieskum ďalej odhalil, že podiel spotrebiteľov, ktorí považujú súčasné podmienky za dobré, sa v júni zvýšil na 24,5 % z 19,9 % v máji. Aj počet opýtaných, ktorí uviedli, že pracovných miest je dostatok, vzrástol na 54,4 % zo 48,5 % v máji, zatiaľ čo len 10,9 % spotrebiteľov v júni tvrdilo, že je ťažké nájsť si prácu v porovnaní s 11,6 % v máji.



Medzitým 18,6 % respondentov očakáva zvýšenie svojich príjmov v nasledujúcich šiestich mesiacoch, čo je najviac od marca 2020.



Dobrou správu je, že vzrástol podiel spotrebiteľov, ktorí si plánujú kúpiť dom, automobil alebo veľké spotrebiče, čo je znamením, že spotrebiteľské výdavky budú v krátkodobom horizonte naďalej podporovať ekonomický rast. Okrem toho, 37,4 % opýtaných plánuje ísť na dovolenku v nasledujúcich šiestich mesiacoch, čo je najviac od októbra.