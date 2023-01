Dôvera spotrebiteľov v USA sa v januári zvýšila

Washington 27. januára (TASR) - Spotrebitelia v USA vstúpili do roku 2023 s optimizmom. Ich dôvera v ekonomiku totiž vzrástla a na najvyššiu úroveň za deväť mesiacov. Podporili ju zdravé príjmy a zmiernenie inflácie. Naďalej sa však obávajú recesie. Ukázali to v piatok spresnené výsledky prieskumu University of Michigan. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Podľa najnovšieho prieskumu sa index spotrebiteľského sentimentu v USA v januári 2023 zvýšil na 64,9 bodu z decembrových 59,7 bodu. Hodnota indexu je najväčšia od apríla 2022 a mierne prekonala 64,6 bodu pri predbežnom odhade pred dvomi týždňami.



Podobne aj čiastkový index súčasných podmienok sa zlepšil a vzrástol tento mesiac na 68,4 bodu z 59,4 bodu. To je tiež najviac od apríla, ale menej ako 68,6 bodu pri rýchlom odhade.



Hodnota tohto subindexu už stúpla o vyše 27 % z rekordného minima vlani v júni, keď inflácia dosiahla 40-ročné maximum. To prinútilo Federálny rezervný systém (Fed) minulý rok agresívne zvýšiť úrokové sadzby.



Prieskum ďalej ukázal, že čiastkový index očakávaní spotrebiteľov vzrástol v januári na 62,7 bodu namiesto predbežných 62 bodov z 59,9 bodu v decembri. Dosiahol tak najvyššiu úroveň za jeden rok.



Medzitým spotrebiteľské odhady inflácie v blízkej budúcnosti klesli na najnižšiu úroveň od apríla 2021, a to na 3,9 %, zatiaľ čo päťročný výhľad inflácie zostal stabilný na decembrovej úrovni 2,9 %.



Riaditeľka spotrebiteľských prieskumov Joanne Hsuová však upozornila, že toto zlepšenie nálady domácností by mohli ohroziť spory politikov vo Washingtone v súvislosti s vládnymi pôžičkami.



Republikáni v Kongrese sú totiž odhodlaní nezvýšiť zákonný limit na pôžičky federálnej vlády bez škrtov vo výdavkoch, s ktorými nesúhlasí administratíva prezidenta Joa Bidena.