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Dôvera spotrebiteľov v USA sa v júni mierne zlepšila
Vedľajší index súčasnej situácie sa znížil na 116,4 bodu z májových 119,4 bodu, keďže spotrebitelia boli menej optimistickí pri hodnotení podmienok na trhu práce.
Autor TASR
Washington 30. júna (TASR) - Nálada spotrebiteľov v USA sa mierne zlepšila. Index spotrebiteľskej dôvery, ktorý zostavuje inštitút Conference Board, v júni vzrástol na 91,2 bodu z májových 90,6 bodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Spotrebiteľská dôvera sa v júni mierne zvýšila, keďže klesajúce ceny ropy v posledných týždňoch do istej miery zmiernili obavy spotrebiteľov z inflácie,“ uviedla v utorok hlavná ekonómka Conference Board Dana M. Petersonová. Vedľajší index súčasnej situácie sa znížil na 116,4 bodu z májových 119,4 bodu, keďže spotrebitelia boli menej optimistickí pri hodnotení podmienok na trhu práce. Podiel respondentov, ktorí uviedli, že pracovné miesta sú „ťažko dostupné“, vzrástol na 22,5 %, čo je najviac od januára, priblížila Petersonová.
Index očakávaní, ktorý hodnotí krátkodobý výhľad v oblasti osobných príjmov, podnikania a trhu práce, vzrástol v júni na 74,4 bodu z predchádzajúcich 71,4 bodu. „Spotrebitelia očakávajú o šesť mesiacov len malé zmeny na trhu práce,“ poznamenala Petersonová.
„Spotrebiteľská dôvera sa v júni mierne zvýšila, keďže klesajúce ceny ropy v posledných týždňoch do istej miery zmiernili obavy spotrebiteľov z inflácie,“ uviedla v utorok hlavná ekonómka Conference Board Dana M. Petersonová. Vedľajší index súčasnej situácie sa znížil na 116,4 bodu z májových 119,4 bodu, keďže spotrebitelia boli menej optimistickí pri hodnotení podmienok na trhu práce. Podiel respondentov, ktorí uviedli, že pracovné miesta sú „ťažko dostupné“, vzrástol na 22,5 %, čo je najviac od januára, priblížila Petersonová.
Index očakávaní, ktorý hodnotí krátkodobý výhľad v oblasti osobných príjmov, podnikania a trhu práce, vzrástol v júni na 74,4 bodu z predchádzajúcich 71,4 bodu. „Spotrebitelia očakávajú o šesť mesiacov len malé zmeny na trhu práce,“ poznamenala Petersonová.