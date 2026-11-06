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Dôvera spotrebiteľov v USA sa v novembri zlepšila
Novembrová hodnota indexu spotrebiteľskej nálady výrazne prekonala očakávania analytikov, ktorí odhadovali, že bude stagnovať na októbrovej úrovni.
Autor TASR
Michigan 6. novembra (TASR) - Nálada amerických spotrebiteľov sa podľa prieskumu Michiganskej univerzity začiatkom novembra zlepšila. Index dôvery spotrebiteľov v USA, ktorý univerzita zostavuje, podľa predbežného odhadu stúpol na 51 bodov z úrovne 48 bodov, na ktorej bol v októbri. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Novembrová hodnota indexu spotrebiteľskej nálady výrazne prekonala očakávania analytikov, ktorí odhadovali, že bude stagnovať na októbrovej úrovni. Zlepšila sa hlavne nálada menej a stredne bohatých domácností, ale dôvera spotrebiteľov, ktorí vlastnia veľké akciové portfólia, klesla o 5 % v dôsledku relatívne turbulentného obdobia na akciových trhoch.
Spotrebitelia v prieskume Michiganskej univerzity vyslovili rastúce obavy z potenciálnej cenovej bubliny, pokiaľ ide o akcie firiem podnikajúcich v oblasti umelej inteligencie. Tieto obavy však zostali druhoradé a na prvom mieste je pretrvávajúci tlak na životné náklady.
Zlepšili sa inflačné očakávania amerických domácnosti. Predpokladajú, že inflácia v najbližších dvanástich mesiacoch bude vo výške 4,3 %. V októbri odhadovali, že dosiahne úroveň 4,7 %. Trocha sa zmiernili aj dlhodobé inflačné očakávania, a to na na 3,4 % z októbrových 3,5 %. Napriek novembrovému zlepšeniu však zostáva celková nálada amerických spotrebiteľov o 10 % nižšie, ako bola vo februári.
Novembrová hodnota indexu spotrebiteľskej nálady výrazne prekonala očakávania analytikov, ktorí odhadovali, že bude stagnovať na októbrovej úrovni. Zlepšila sa hlavne nálada menej a stredne bohatých domácností, ale dôvera spotrebiteľov, ktorí vlastnia veľké akciové portfólia, klesla o 5 % v dôsledku relatívne turbulentného obdobia na akciových trhoch.
Spotrebitelia v prieskume Michiganskej univerzity vyslovili rastúce obavy z potenciálnej cenovej bubliny, pokiaľ ide o akcie firiem podnikajúcich v oblasti umelej inteligencie. Tieto obavy však zostali druhoradé a na prvom mieste je pretrvávajúci tlak na životné náklady.
Zlepšili sa inflačné očakávania amerických domácnosti. Predpokladajú, že inflácia v najbližších dvanástich mesiacoch bude vo výške 4,3 %. V októbri odhadovali, že dosiahne úroveň 4,7 %. Trocha sa zmiernili aj dlhodobé inflačné očakávania, a to na na 3,4 % z októbrových 3,5 %. Napriek novembrovému zlepšeniu však zostáva celková nálada amerických spotrebiteľov o 10 % nižšie, ako bola vo februári.