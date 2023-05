Dôvera spotrebiteľov v USA v máji klesla menej, ako naznačil odhad

Washington 26. mája (TASR) - Dôvera amerických spotrebiteľov v ekonomiku v máji klesla o niečo menej, ako naznačil rýchly odhad. Stále je však najnižšia za šesť mesiacov. Dôvodom sú obavy domácností z vývoja ekonomiky. Ukázali to v piatok spresnené výsledky prieskumu University of Michigan. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Konkrétne, index dôvery amerických spotrebiteľov University of Michigan v máji klesol na 59,2 bodu zo 63,5 bodu v apríli. Spresnená hodnota májového indexu je vyššia než 57,7 bodu pri predbežnom odhade, ale zároveň najnižšia od decembra 2022, keď dosiahla 59,7 bodu.



"Spotrebiteľský sentiment klesol pre obavy z vývoja ekonomiky, čím sa vymazala takmer polovica zo ziskov dosiahnutých po historickom minime vlani v júni," uviedla riaditeľka spotrebiteľských prieskumov Joanne Hsuová, podľa ktorej tento pokles odzrkadľuje krízu okolo dlhového stropu, podobne ako v roku 2011, keď sa dôvera tiež prepadla.



Poukázala pritom na horšie hodnotenie ekonomických podmienok aj očakávaní, čo podľa nej naznačuje, že spotrebitelia majú obavy z možnej recesie a jej dôsledkov.



Prieskum odhalil, že čiastkový index súčasných ekonomických podmienok klesol v máji na 64,9 z aprílových 68,2 bodu, zatiaľ čo index spotrebiteľských očakávaní sa znížil na 55,4 zo 60,5 bodu.



A zároveň, ročné inflačné očakávania v máji klesli na 4,2 % po tom, ako v apríli stúpli na 4,6 %, zatiaľ čo dlhodobé, päťročné inflačné očakávania sa zvýšili na 3,1 % z 3 %.