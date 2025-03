Dôvera spotrebiteľov v USA v marci klesla viac, ako sa čakalo

Ann Arbor 28. marca (TASR) - Dôvera amerických spotrebiteľov v ekonomiku v marci klesla viac, ako naznačil rýchly odhad. Dosiahla pritom najnižšiu úroveň od novembra 2022. Prispeli k tomu obavy z inflácie aj o vyhliadky americkej ekonomiky. Ukázali to v piatok spresnené výsledky prieskumu University of Michigan. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa revidovaných údajov Michiganskej univerzity sa index dôvery amerických spotrebiteľov v marci 2025 znížil na 57 bodov z februárových 64,7 bodu.



Spresnená hodnota indexu je menšia než 57,9 bodu pri rýchlom odhade a zaostala aj za prognózami ekonómov, ktorí očakávali, že marcový index nebude revidovaný.



Pokles celkového indexu do značnej miery odráža citeľné zhoršenie spotrebiteľských očakávaní, pričom príslušný čiastkový index sa v marci znížil na 52,6 bodu zo 64 bodov vo februári a je najnižší od júla 2022.



Prieskum ďalej odhalil, že čiastkový index súčasných ekonomických podmienok klesol v marci na 63,8 z februárových 65,7 bodu.



„Spotrebitelia sa aj naďalej obávajú možnej bolesti v dôsledku prebiehajúceho vývoja hospodárskej politiky,“ povedala riaditeľka spotrebiteľských prieskumov Joanne Hsuová. „Dve tretiny spotrebiteľov očakávajú nárast nezamestnanosti v budúcom roku, čo je najvyššie číslo od roku 2009,“ skonštatovala.



„Tento trend odhaľuje kľúčovú zraniteľnosť spotrebiteľov vzhľadom na to, že silný trh práce a príjmy boli v uplynulých rokoch primárnym zdrojom sily, ktorá podporovala spotrebiteľské výdavky,“ dodala.



Pokiaľ ide o infláciu, Michiganská univerzita uviedla, že ročné inflačné očakávania v marci vyskočili na 5 % zo 4,3 % vo februári, čím dosiahli najvyššiu hodnotu od novembra 2022.



A dlhodobé, päťročné inflačné očakávania sa zvýšili na 4,1 % v marci z 3,5 % vo februári.