Dôvera spotrebiteľov v USA v septembri klesla

Washington 17. septembra (TASR) - Americkým spotrebiteľom sa septembri zhoršila nálada a ich dôvera v ekonomiku klesla viac, ako analytici predpovedali. Ukázali to v závere týždňa predbežné výsledky prieskumu University of Michigan. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Podľa prieskumu index dôvery amerických spotrebiteľov klesol v septembri 2023 na 67,7 bodu z augustových 69,5 bodu. Ekonómovia pritom očakávali, že index dosiahne 69,1 bodu. Septembrová hodnota indexu sa tak ešte viac vzdialila od takmer dvojročného maxima 71,6 bodu v júli.



Prieskum ďalej odhalil, že čiastkový index súčasných ekonomických podmienok sa prudko znížil na 69,8 zo 75,7 bodu v auguste. Prispeli k tomu rastúce ceny potravín a palív, ktoré poškodili kúpnu silu spotrebiteľov a ich životnú úroveň.



Ale čiastkový index očakávaní spotrebiteľov v septembri stúpol na 66,3 zo 65,5 bodu, keďže domácnosti predpokladajú, že zvýšené inflačné tlaky sa budú zmierňovať. Ich ročné inflačné očakávania tento mesiac klesli na 3,1 % z 3,5 % v predchádzajúcom mesiaci, čo je najnižšia úroveň od marca 2021.



Aj dlhodobé inflačné očakávania sa znížili, a to na 2,7 % z 3 % v auguste.



"Sentiment bol tento mesiac charakterizovaný rozdielnymi pohybmi medzi komponentmi indexu a demografickými skupinami," uviedla šéfka spotrebiteľských prieskumov Joanne Hsuová.