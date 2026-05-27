Dôvera spotrebiteľov vo Francúzsku klesla najnižšie od marca 2023
Nenaplnili sa očakávania trhu, že hodnota ukazovateľa sa oslabí miernejšie.
Autor TASR
Paríž 27. mája (TASR) - Nálada francúzskych spotrebiteľov sa v máji zhoršila. Index spotrebiteľskej dôvery, ktorý zostavuje štatistický úrad krajiny INSEE, klesol na 82 bodov z aprílových 84 bodov. Nenaplnili sa očakávania trhu, že hodnota ukazovateľa sa oslabí miernejšie, a to na úroveň 83 bodov. Májová hodnota indexu je najnižšia od marca 2023. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Domácnosti sa stali pesimistickejšie v hodnotení svojej doterajšej finančnej situácie. Ukazovateľ, ktorý to odzrkadľuje, klesol na -29 bodov z aprílových -26 bodov. Index očakávanej finančnej situácie klesol na -20 bodov z úrovne -19 bodov. Index ochoty robiť veľké nákupy sa zhoršil na -40 bodov z aprílových -35 bodov. Na vysokej úrovni zostal ukazovateľ očakávanej miery nezamestnanosti, hoci sa mierne oslabil, a to na 54 bodov z hodnoty 56 bodov.
Ukazovateľ vnímania doterajšieho rastu cien v máji vzrástol na 27 bodov z aprílových 25 bodov, ale index očakávanej inflácie sa oslabil na 2 body z úrovne 10 bodov, na ktorej bol v predchádzajúcom mesiaci. Zároveň stúpol index odzrkadľujúci zámer francúzskych domácností sporiť, a to na 40 bodov z hodnoty 39 bodov.
