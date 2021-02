Dôvera spotrebiteľov vo Švajčiarsku na začiatku roka klesla

Zürich 4. februára (TASR) - Švajčiarskym spotrebiteľom sa v januári zhoršila nálada a ich dôvera v ekonomiku klesla. Ukázal to vo štvrtok prieskum Štátneho sekretariátu pre hospodárske záležitosti (SECO).



Z výsledkov prieskumu vyplýva, že index spotrebiteľskej dôvery za tri mesiace do konca januára 2021 klesol na -14,6 bodu z revidovanej hodnoty -13 bodov v predchádzajúcich troch mesiacoch. Hodnota indexu tak zostala hlboko pod svojím dlhodobým priemerom -5 bodov.



Prieskum ďalej odhalil, že očakávania švajčiarskych spotrebiteľov, pokiaľ ide o všeobecnú hospodársku situáciu, boli na konci januára oveľa pesimistickejšie a príslušný ukazovateľ sa znížil na -18,6 z -14,3 bodu. A zhoršilo sa aj ich hodnotenie vlastnej finančnej situácie, a to na -7,3 z -6,6 bodu.



Na druhej strane čiastkový index odrážajúci hodnotenie ich minulej finančnej situácie za uplynulých 12 mesiacov sa na konci januára mierne zvýšil na -12,4 z -14,8 bodu.



Pravdepodobnosť väčších spotrebiteľských nákupov sa však znížila, pričom príslušný subindex klesol na –20 bodov z –16,1 bodu.