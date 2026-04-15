Dôvera stavbárov v ekonomiku USA klesla v apríli na 7-mesačné minimum

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Výsledky zaostali aj za očakávaniami ekonómov.

Autor TASR
Washington 15. apríla (TASR) - Nálada amerických stavbárov sa tento mesiac zhoršila, pričom dosiahla najnižšiu úroveň za sedem mesiacov. Ukázal to najnovší prieskum banky Wells Fargo a Národného združenia staviteľov domov (NAHB). Informoval o tom portál RTTNews.

Podľa prieskumu index dôvery amerických stavbárov dosiahol v apríli 34 bodov oproti marcovej hodnote 38 bodov. To je najnižšia dôvera v stavebnom sektore v americkú ekonomiku od septembra minulého roka.

Výsledky zaostali aj za očakávaniami ekonómov. Tí počítali iba s miernym poklesom nálady a indexom na úrovni 37 bodov.

Výrazne sa pod to podpísala vojna na Blízkom východe, ktorá vypukla koncom februára po útoku USA a Izraela na Irán. V jej dôsledku vzrástli stavebnému sektoru náklady na materiály. Náladu však ovplyvnilo aj pokračujúce zvyšovanie ekonomickej neistoty, čo sa odráža na dôvere spotrebiteľov. To môže spomaliť tempo výstavby nových domov a ich predaj v nasledujúcich mesiacoch.
.

