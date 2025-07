Dôvera staviteľov domov v USA v júli vzrástla

Washington 17. júla (TASR) - Americkým stavbárom sa v júli zlepšila nálada a ich dôvera vzrástla po poklese v predchádzajúcich dvoch mesiacoch. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu banky Wells Fargo a Národného združenia staviteľov domov (NAHB). TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Podľa prieskumu sa index dôvery amerických stavbárov v júli 2025 zvýšil na 33 bodov z júnových 32 bodov, čo bola jeho najnižšia hodnota od decembra 2022. Tento výsledok sa zhoduje s odhadmi analytikov.



„Prijatie zákona One Big Beautiful Bill Act prinieslo niekoľko dôležitých víťazstiev pre domácnosti, staviteľov domov a malé podniky. A zatiaľ čo tento nový zákon by mal po sklamaniach na jar poskytnúť ekonomike impulz, sektor bývania sa v roku 2025 oslabil v dôsledku zlých podmienok dostupnosti, najmä zvýšených úrokových sadzieb,“ povedal predseda NAHB Buddy Hughes.



Prieskum tiež odhalil, že 38 % staviteľov v júli znížilo ceny, čo je najvyššie percento, odkedy NAHB začala toto číslo sledovať v roku 2022.



Čiastkový ukazovateľ súčasných podmienok predaja sa v júli zároveň zvýšil o jeden bod na 36 bodov, zatiaľ čo subindex, ktorý mapuje očakávanie predaja v nasledujúcich šiestich mesiacoch, vzrástol o tri body na 43 bodov. Na druhej strane, indikátor, ktorý odráža návštevnosť potenciálnych kupcov, klesol o jeden bod na 20 bodov, čo je jeho najnižšia úroveň od konca roka 2022.