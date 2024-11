Dôvera staviteľov domov v USA v novembri vzrástla

Washington 18. novembra (TASR) - Staviteľom domov v USA sa v novembri zlepšila nálada. A viac, ako analytici očakávali. Dosiahla pritom najvyššiu úroveň od apríla. Ukázali to výsledky prieskumu banky Wells Fargo a Národného združenia staviteľov domov (NAHB). TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Konkrétne, index dôvery amerických staviteľov sa v novembri 2024 zvýšil na 46 bodov zo 43 bodov v októbri, zatiaľ čo ekonómovia očakávali, že vzrastie na 44 bodov. Je tak najvyšší od apríla, keď dosiahol 51 bodov.



"Voľby sú teraz v spätnom zrkadle a stavbári vyjadrujú čoraz väčšiu dôveru v to, že víťazstvo republikánov, ktorí získali všetky mocenské páky vo Washingtone, povedie k významnému zmierneniu regulácií v priemysle. A to povedie k výstavbe ďalších domov a bytov," povedal predseda NAHB Carl Harris.



Nárast novembrového indexu dôvery stavbárov odráža zvýšenie všetkých troch čiastkových indexov, pričom ukazovateľ merajúci očakávaný predaj v nasledujúcich šiestich mesiacoch stúpol v novembri na 64 bodov z 57 bodov v októbri. A indikátor, ktorý odráža návštevnosť potenciálnych kupcov, sa zvýšil na 32 z 29 bodov, zatiaľ čo ukazovateľ súčasných podmienok predaja vzrástol na 49 zo 47 bodov.



Najnovší prieskum odhalil tiež, že 31 % staviteľov domov znížilo ceny v novembri v porovnaní s 32 % v októbri. Priemerné zníženie ceny dosiahlo 5 %, čo je mierne pod úrovňou 6 % v októbri.