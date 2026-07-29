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Dôvera švajčiarskych investorov sa v júli posilnila
Ukazovateľ očakávaní sa v júli posilnil na 9,5 bodu z úrovne 2,8 bodu, na ktorej bol v predchádzajúcom mesiaci, čo signalizuje väčší optimizmus v otázke ekonomického výhľadu.
Autor TASR
Bern 29. júla (TASR) - Nálada investorov vo Švajčiarsku sa v júli zlepšila. Hodnota indexu dôvery investorov, ktorý zostavuje banka UBS a inštitút CFA, stúpla na 10 bodov z júnových -25 bodov. Index sa tak prvýkrát od februárového vypuknutia konfliktu na Blízkom východe vrátil do pozitívneho teritória. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Ukazovateľ očakávaní sa v júli posilnil na 9,5 bodu z úrovne 2,8 bodu, na ktorej bol v predchádzajúcom mesiaci, čo signalizuje väčší optimizmus v otázke ekonomického výhľadu. Indikátor súčasných ekonomických podmienok sa v júli medzimesačne tiež zlepšil, a to na 6,7 bodu z júnových 2,4 bodu.
Banka UBS však poznamenala, že podiel analytikov očakávajúcich rast cien ropy dosiahol najvyššiu úroveň za dvanásť mesiacov, pričom počet tých, ktorí predpokladajú zdraženie ropy, je rovnaký ako počet analytikov prognózujúcich jej zlacnenie.
Ukazovateľ očakávaní sa v júli posilnil na 9,5 bodu z úrovne 2,8 bodu, na ktorej bol v predchádzajúcom mesiaci, čo signalizuje väčší optimizmus v otázke ekonomického výhľadu. Indikátor súčasných ekonomických podmienok sa v júli medzimesačne tiež zlepšil, a to na 6,7 bodu z júnových 2,4 bodu.
Banka UBS však poznamenala, že podiel analytikov očakávajúcich rast cien ropy dosiahol najvyššiu úroveň za dvanásť mesiacov, pričom počet tých, ktorí predpokladajú zdraženie ropy, je rovnaký ako počet analytikov prognózujúcich jej zlacnenie.