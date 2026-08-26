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Streda 26. august 2026Meniny má Samuel
< sekcia Ekonomika

Dôvera švajčiarskych investorov sa v auguste posilnila

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Indikátor súčasných ekonomických podmienok vo Švajčiarsku sa v auguste tiež medzimesačne zlepšil, a to na 8,8 bodu z júnovej úrovne 7,7 bodu.

Autor TASR
Bern 26. augusta (TASR) - Nálada investorov vo Švajčiarsku sa v auguste zlepšila. Hodnota indexu dôvery investorov, ktorý zostavuje banka UBS a inštitút CFA, stúpla na 12,1 bodu z júlových 10 bodov. Už druhý mesiac v rade sa tak index nachádza v pozitívnom teritóriu a zároveň ide o jeho druhú najvyššiu úroveň od januára 2025. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Podiel analytikov, ktorí v prieskume vyslovili názor, že ekonomické podmienky vo Švajčiarsku sa v najbližších šiestich mesiacoch nezmenia, klesol približne o polovicu. Stúpol totiž podiel tých, ktorí si myslia, že hospodárske podmienky sa v krajine zlepšia, ale aj tých, ktorí očakávajú ich zhoršenie.

Indikátor súčasných ekonomických podmienok vo Švajčiarsku sa v auguste tiež medzimesačne zlepšil, a to na 8,8 bodu z júnovej úrovne 7,7 bodu.
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