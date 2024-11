Švédi veria vo svoju ekonomiku najviac za posledné dva roky

Štokholm 28. novembra (TASR) - Dôvera Švédov v ekonomiku vzrástla v novembri na najvyššiu úroveň za viac než dva roky, aj keď stále zotrváva pod dlhodobým priemerom. Ukázali to výsledky prieskumu, ktorý uskutočnil Národný inštitút pre ekonomický výskum (NIER). Informoval o tom portál RTTNews.



Index ekonomickej dôvery dosiahol v novembri 97,2 bodu oproti 93,6 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To je najvyššia hodnota od leta 2022. Napriek tomu je index naďalej pod dlhodobým priemerom, ktorý predstavuje hodnota 100 bodov.



V rámci podnikateľského sektora sa nálada zlepšila vo všetkých oblastiach, pričom najvýraznejšie vzrástla vo výrobe a v stavebníctve. Čiastkový index nálady vo výrobnom sektore sa zvýšil z októbrovej hodnoty 91,6 bodu na 95,8 bodu a v stavebníctve vzrástol z 94,2 na 98,4 bodu. V prípade sektora služieb vzrástol čiastkový index o 2,7 na 97,1 bodu a v maloobchode zaznamenal mierny rast zo 105,3 bodu na 106 bodov.



Zlepšenie vykázala aj nálada medzi spotrebiteľmi. Príslušný čiastkový index dosiahol 102 bodov, zatiaľ čo v októbri predstavoval 101,2 bodu. Najmä očakávania spotrebiteľov sú optimistické, a to ako v oblasti osobných financií, tak aj čo sa týka celkového vývoja ekonomiky.