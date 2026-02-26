< sekcia Ekonomika
Dôvera švédskych spotrebiteľov stúpla najvyššie od vlaňajšieho októbra
Viac švédskych domácností tiež uviedlo, že v súčasnosti dokážu tvoriť úspory, a mnohé očakávajú, že budú môcť sporiť aj v nasledujúcich 12 mesiacoch.
Autor TASR
Štokholm 26. februára (TASR) - Nálada švédskych spotrebiteľov sa vo februári zlepšila. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil švédsky Národný inštitút pre ekonomický výskum. Index spotrebiteľskej dôvery, ktorý zostavuje, tento mesiac stúpol na 96,3 bodu z úrovne 95 bodov v predchádzajúcom mesiaci. Ide o najvyššiu hodnotu indexu od októbra 2025. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rast indexu dôvery spotrebiteľov odzrkadlil lepšie hodnotenie terajších financií domácností aj súčasného stavu ekonomiky. Viac švédskych domácností tiež uviedlo, že v súčasnosti dokážu tvoriť úspory, a mnohé očakávajú, že budú môcť sporiť aj v nasledujúcich 12 mesiacoch.
Švédski spotrebitelia sú však menej optimistickí v súvislosti s výhľadom ekonomiky na najbližší rok. Mierne stúpol počet tých spotrebiteľov, ktorí predpokladajú, že v krajine stúpne nezamestnanosť a zvýši sa aj inflácia. Postoj domácností k väčším nákupom zostáva utlmený a v najbližších 12 mesiacoch plánujú zníženie výdavkov.
