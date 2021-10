Dôvera talianskych spotrebiteľov klesla, ale podnikateľov vzrástla

Rím 28. októbra (TASR) - Dôvera talianskych spotrebiteľov v ďalší vývoj ekonomiky sa v októbri znížila. Dôvera podnikateľov však vzrástla, a to viac ako sa čakalo. Ukázal to najnovší prieskum štatistického úradu ISTAT.



Podľa výsledkov prieskumu index spotrebiteľskej dôvery v Taliansku v októbri 2021 klesol na 118,4 bodu zo septembrového rekordu 119,6 bodu a mierne zaostal za predpoveďami analytikov, ktorí očakávali, že dosiahne 118,5 bodu.



ISTAT tiež uviedol, že čiastkový index očakávaní spotrebiteľov v rámci ekonomiky sa znížil na 142,2 zo 143,6 bodu a v prípade vývoja ich osobnej finančnej situácie klesol na 110,4 zo 111,5 bodu.



Z prieskumu ďalej vyplýva, že index dôvery talianskych podnikateľov vo výrobe sa v októbri 2021 zvýšil na 114,9 zo septembrových 113,2 bodu a prekonal odhady trhu, ktorý počítal s jeho znížením na 112,2 bodu.



Hodnotenie objednávok sa zlepšilo (na 9,2 zo 6,5 bodu v septembri) a vzrástli aj očakávania v prípade budúcej výroby (na 16,3 bodu z 15,2 bodu), zatiaľ čo hodnotenie úrovne zásob kleslo (na -2,3 z -1,1 bodu).



Kombinovaný index dôvery podnikateľov zo všetkých odvetví tretej najväčšej ekonomiky eurozóny - výroby, maloobchodu, stavebníctva a služieb - v októbri tiež vzrástol, a to na na 115 zo 113,7 bodu v predchádzajúcom mesiaci.