Štvrtok 28. august 2025
Dôvera talianskych spotrebiteľov sa zhoršila viac, ako sa čakalo

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Index spotrebiteľskej dôvery sa v auguste znížil na 96,2 bodu z júlových 97,2 bodu, uviedol Istat.

Autor TASR
Rím 28. augusta (TASR) - Dôvera talianskych spotrebiteľov sa v auguste zhoršila viac, ako sa očakávalo. Nálada podnikateľov sa nezmenila, ukázali nové údaje talianskeho štatistického úradu Istat. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Index spotrebiteľskej dôvery sa v auguste znížil na 96,2 bodu z júlových 97,2 bodu, uviedol Istat. Ekonómovia počítali s poklesom len na 96,6 bodu.

Údaje tiež ukázali, že zložený index podnikateľskej dôvery zostal v auguste na úrovni 93,6 bodu. Negatívny vývoj vo výrobnom sektore, stavebníctve a maloobchode vykompenzovalo výrazné zlepšenie nálady v sektore finančných služieb.

Index dôvery vo výrobnom sektore v auguste klesol na 87,4 bodu z 87,8 bodu v júli.
