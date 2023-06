Dôvera talianskych spotrebiteľov v júni vzrástla, podnikateľov klesla

Rím 27. júna (TASR) - Dôvera talianskych spotrebiteľov v ďalší vývoj ekonomiky v júni vzrástla, a to na najvyššiu úroveň za 16 mesiacov, ale dôvera podnikateľov klesla. Ukázal to v utorok najnovší prieskum štatistického úradu ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.



Podľa prieskumu index spotrebiteľskej dôvery v Taliansku v júni 2023 vzrástol na 108,6 bodu zo 105,1 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Prekonal tak očakávania analytikov, ktorí predpovedali, že stúpne na 105,5 bodu. Dosiahol pritom najvyššiu hodnotu od februára 2022 napriek pretrvávajúcim obavám, že Európska centrálna banka (ECB) opäť zdvihne náklady na pôžičky v dôsledku vysokej inflácie v eurozóne.



Za nárastom indexu je pozitívny trend všetkých jeho zložiek. Pri pohľade na jednotlivé údaje sa sentiment spotrebiteľov výrazne zlepšil pri hodnotení súčasnej makroekonomickej klímy, keď príslušný čiastkový index vzrástol v júni na 127,6 zo 119,8 bodu. Aj index očakávaní stúpol, a to na 118,4 zo 112,6 bodu. Dôvera domácností sa zlepšila tiež pri hodnotení osobnej finančnej situácie respondentov na 102,2 zo 100,1 bodu v máji.



Z prieskumu ďalej vyplýva, že index dôvery talianskych podnikateľov v júni mierne klesol na 108,3 zo 108,6 bodu v máji. Prispelo k tomu zníženie dôvery vo výrobnom sektore na 100,3 zo 101,2 bodu aj očakávaní vo výrobe (na 3,6 zo 4,1 bodu) a nových objednávok (na -12,8 z -10,8 bodu).



Index dôvery v službách klesol v júni na 103,7 zo 104 bodov a v maloobchode sa znížil na 110,5 zo 111,4 bodu. Len dôvera v stavebníctve sa v júni zvýšila, na 162,5 zo 159,4 bodu v máji.