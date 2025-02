Dôvera talianskych spotrebiteľov vo februári vzrástla

Rím 27. februára (TASR) - Talianskym spotrebiteľom sa vo februári zlepšila nálada a ich dôvera v ekonomiku vzrástla na najvyššiu úroveň za sedem mesiacov. Ale dôvera podnikateľov klesla, prvýkrát za tri mesiace. Ukázali to vo štvrtok výsledky prieskumu štatistického úradu ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa prieskumu sa index spotrebiteľskej dôvery v tretej najväčšej ekonomike eurozóny vo februári 2025 zvýšil na 98,8 bodu z 98,2 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Ekonómovia pritom odhadovali, že stúpne na 98,4 bodu. Februárová hodnota indexu je najvyššia od júla 2024, keď dosiahla 98,9 bodu.



Za nárastom spotrebiteľskej dôvery je najmä lepšie hodnotenie osobnej situácie, čo sa premietlo aj do väčšej ochoty nakupovať predmety dlhodobej spotreby.



Konkrétne, čiastkový index osobnej ekonomickej situácie spotrebiteľov sa vo februári zvýšil na 98,3 z 91,1 bodu v januári. Aj index odrážajúci ich názory na súčasnú ekonomickú klímu vzrástol na 100,5 z 99,8 bodu a na budúcu klímu v ekonomike na 96,6 z 96,1 bodu.



Prieskum odhalil tiež, že kombinovaný index dôvery podnikateľov zo všetkých odvetví talianskej ekonomiky sa vo februári znížil na 94,8 z 95,7 bodu v januári. Dôvera medzi výrobcami pritom mierne vzrástla na 87 z 86,8 bodu, ale v ostatných troch skúmaných sektoroch klesla, a to v službách na 97,5 z 99,5 bodu, v maloobchode na 104 zo 106,3 bodu a v stavebníctve na 103,4 zo 104,2 bodu.