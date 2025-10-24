< sekcia Ekonomika
Dôvera v českú ekonomiku sa v októbri mierne zvýšila
Prieskum odhalil, že súhrnný index dôvery v českú ekonomiku, ktorý zahrnuje dôveru podnikateľov aj spotrebiteľov, v októbri medzimesačne vzrástol o 2,1 bodu na hodnotu 104 bodov.
Autor TASR
Praha 24. októbra (TASR) - Dôvera v českú ekonomiku sa v októbri mierne zvýšila. Prispel k tomu nárast dôvery medzi ako podnikateľmi, tak aj spotrebiteľmi. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré v piatok zverejnil Český štatistický úrad (ČSÚ) a portál businesstimes.
Indikátor dôvery podnikateľov sa pritom zvýšil o 1,8 bodu na 103,4 zo 101,6 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Toto zlepšenie odráža predovšetkým nárast dôvery v priemyselnom sektore na 99,8 z 95,5 bodu a vo vybraných službách, kde príslušný indikátor stúpol na 106,2 zo 105,6 bodov. Na druhej strane klesla dôvera v stavebníctve (na 121,8 zo 125,4 bodu) a v obchode (na 95,6 z 99,6 bodu).
„Dôvera podnikateľov v ekonomiku znovu vzrástla a drží sa už tretí mesiac v rade nad svojím dlhodobým priemerom. Hoci sa sentiment medzi podnikateľmi postupne zlepšuje, mnohých stále výrazne limituje nedostatočný dopyt a najmä v stavebníctve nedostatok kvalifikovaných zamestnancov,“ uviedol Jiří Obst, vedúci oddelenia konjunkturálnych prieskumov ČSÚ.
Spotrebiteľom v Česku sa v októbri zlepšila tiež nálada. Svedčí o tom nárast indikátora spotrebiteľskej dôvery na 107,4 zo 103,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci.
Ide o najvyššiu hodnotu od februára 2020. Prispel k tomu prudký pokles podielu spotrebiteľov, ktorí očakávajú zhoršenie celkovej hospodárskej situácie v krajine. Zároveň sa zvýšil podiel domácností, ktoré predpokladajú zlepšenie svojej finančnej situácie v nasledujúcom roku, aj keď o niečo vyšší počet respondentov považoval svoju súčasnú finančnú situáciu za horšiu ako v predchádzajúcom roku. Mierne stúpol aj podiel tých, ktorí neplánujú v nasledujúcich 12 mesiacoch uskutočniť väčšie nákupy.
