Dôvera v českú ekonomiku v októbri klesla

Praha 25. októbra (TASR) - Dôvera v českú ekonomiku tento mesiac klesla. Dôvodom bolo zhoršenie nálady ako medzi spotrebiteľmi, tak medzi podnikateľmi. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Českého štatistického úradu (ČSÚ).



Podľa výsledkov prieskumu ČSÚ sa kombinovaný index dôvery v českú ekonomiku v októbri medzimesačne znížil o 0,9 percentuálneho bodu na 95,3 bodu, pričom obe zložky indexu tento mesiac klesli.



Konkrétne indikátor podnikateľskej dôvery sa znížil o 0,6 percentuálneho bodu na 94,7 bodu, čo je jeho sedemmesačné minimum.



Prieskum ukázal tiež, že dôvera podnikateľov v českom priemysle v októbri klesla už štvrtý mesiac v rade, a to o 3,9 bodu na 88,6 bodu. Podnikatelia pritom hodnotili aktuálny celkový dopyt horšie ako v septembri. Zásoby hotových výrobkov sa medzimesačne nezmenili a zostávajú vysoké. Podiel podnikateľov, ktorí počas najbližších troch mesiacov očakávajú rast aktivity, sa výrazne znížil, už druhýkrát po sebe. Hlavnou prekážkou vo výrobe je stále nedostatok materiálov. Poukázalo na to 32 % opýtaných. Druhou najvýznamnejšou bariérou je nedostatočný dopyt, ktorý limituje takmer 24 % respondentov.



Dôvera podnikateľov v českom stavebníctve sa v októbri nezmenila a zostala na septembrovej úrovni 111,6 bodu.



Podnikateľom v sektore obchodu sa v októbri nálada naopak zlepšila a príslušný index dôvery sa zvýšil o 2,3 bodu na 105,9 bodu.



Indikátor dôvery vo vybraných službách (vrátane bankového sektora) tiež stúpol, a to medzimesačne o 2,3 bodu na 97,6 bodu.



Pokiaľ ide o spotrebiteľov v Česku, index spotrebiteľskej dôvery v októbri klesol o 2,2 percentuálneho bodu na 98,5 bodu. Podiel respondentov, ktorí v najbližších 12 mesiacoch očakávajú zhoršenie celkovej ekonomickej situácie, tento mesiac mierne stúpol. A počet tých, ktorí sa obávali rastu cien, bol v októbri najvyšší v histórii prieskumu. Obavy z nezamestnanosti sa v porovnaní so septembrom takmer nezmenili. Rovnako sa takmer nezmenil ani počet respondentov, ktorí očakávajú, že v nasledujúcich 12 mesiacoch ušetria nejaké peniaze.