Praha 25. apríla (TASR) - Dôvera v českú ekonomiku tento mesiac vzrástla vďaka zvýšeniu dôvery podnikateľov, zatiaľ čo domácnostiam sa nálada zhoršila. TASR o tom informuje na základe najnovšieho prieskumu Českého štatistického úradu (ČSÚ).



Podľa výsledkov prieskumu ČSÚ sa kombinovaný index dôvery v českú ekonomiku v apríli zvýšil medzimesačne o 3,4 bodu na 100 bodov po marcovom poklese.



Prieskum ďalej odhalil, že indikátor podnikateľskej dôvery v Česku v apríli 2022 stúpol o 4,3 bodu na 103,8 bodu. To je jeho najvyššia hodnota od júna minulého roka. Prispeli k tomu najmä očakávanie rastu výrobnej aktivity a dôvera firiem v sektore služieb v ďalší dopyt. To sa premietlo do nárastu indikátorov dôvery v priemysle na 99,5 bodu z 93,9 bodu v marci a v sektore služieb na 106,7 zo 102,3 bodu. Ale v stavebnom sektore dôvera podnikateľov klesla v apríli na 123,5 zo 123,8 bodu a v maloobchode sa znížila na 100,8 zo 101,9 bodu.



A zároveň, indikátor spotrebiteľskej dôvery v Českej republike sa v apríli 2022 znížil na 81,3 z 82,4 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Dosiahol tak najmenšiu hodnotu od novembra 2012. Značná časť domácností označila pritom svoju súčasnú finančnú situáciu za horšiu ako v predchádzajúcich 12 mesiacoch a mali tiež väčšie obavy z ďalšieho zvyšovania cien. A stúpol aj počet tých, ktorí v najbližších 12 mesiacoch očakávajú zhoršenie celkovej ekonomickej situácie, ako aj zhoršenie stavu vlastných financií.