Praha 26. júna (TASR) - Dôvera v českú ekonomiku tento mesiac klesla, keďže spotrebiteľom aj podnikateľom sa zhoršila nálada. TASR o tom informuje na základe najnovšieho prieskumu Českého štatistického úradu (ČSÚ).



Podľa výsledkov prieskumu ČSÚ sa kombinovaný index dôvery v českú ekonomiku v júni znížil medzimesačne o 3,8 bodu na 90,3 bodu.



Prieskum ďalej odhalil, že indikátor spotrebiteľskej dôvery v Českej republike klesol v júni 2023 na 86,8 bodu z 88,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci, pričom počet spotrebiteľov očakávajúcich zhoršenie celkovej ekonomickej situácie v nasledujúcich 12 mesiacoch výrazne vzrástol. No zároveň sa mierne znížil počet domácností, ktoré sa obávajú zhoršenia vlastnej finančnej situácie v najbližších 12 mesiacoch, zatiaľ čo podiel respondentov, ktorí nepovažujú aktuálny čas vhodný na veľké nákupy, zostal nezmenený.



Aj indikátor podnikateľskej dôvery v Česku sa v júni 2023 znížil, a to na 91 z 95,2 bodu v máji. To je jeho najmenšia hodnota od marca 2021, keďže dôvera sa ďalej zhoršovala v priemysle (na 85,2 z 91,8 bodu v máji), obchode (na 93,6 z 97,9 bodu) a vo vybraných službách (na 95,3 z 97,6 bodu). Len podnikatelia v stavebníctve boli optimistickejší a ich dôvera vzrástla na 103,2 zo 101,4 bodu.