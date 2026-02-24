Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dôvera v českú ekonomiku tento mesiac vzrástla

Údaje o vývoji dôvery v české hospodárstvo podporil index podnikateľskej dôvery.

Praha 24. februára (TASR) - Dôvera v českú ekonomiku tento mesiac vzrástla, k čomu prispel optimizmus v podnikateľskom sektore. Nálada medzi spotrebiteľmi však klesla, pričom sa zhoršili očakávania vývoja finančnej situácie domácností aj celkovej ekonomiky. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ), ktoré priniesol portál RTTNews.

Celkový index dôvery v českú ekonomiku, ktorý zahrnuje dôveru podnikateľov aj spotrebiteľov, dosiahol vo februári 101,1 bodu. V porovnaní s januárom sa tak zvýšil o 0,9 bodu.

Údaje o vývoji dôvery v české hospodárstvo podporil index podnikateľskej dôvery. Ten vzrástol v tomto mesiaci o 1,2 bodu na 99,8 bodu.

Výrazne sa zlepšila nálada v priemysle a stavebnom sektore. V prvom prípade čiastkový index vzrástol z 92 bodov na 97,5 bodu a v druhom zo 112 bodov na 116,1 bodu. V prípade obchodu zotrval index na januárovej úrovni 96,8 bodu.

Na druhej strane, nálada spotrebiteľov sa opäť zhoršila. Zatiaľ čo v januári dosiahol index spotrebiteľskej dôvery 108,2 bodu, vo februári predstavoval 107,6 bodu. Znížil sa podiel domácností, ktoré očakávajú v najbližších 12 mesiacoch zlepšenie svojej finančnej situácie, a pesimizmus medzi spotrebiteľmi vzrástol aj v prípade očakávaní vývoja celkovej ekonomickej situácie v tomto období.
