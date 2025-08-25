< sekcia Ekonomika
Dôvera v českú ekonomiku v auguste vzrástla
Autor TASR
Praha 25. augusta (TASR) - Dôvera v českú ekonomiku v auguste vzrástla vďaka zvýšeniu dôvery medzi podnikateľmi, zatiaľ čo spotrebiteľom sa nálada zhoršila. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré v pondelok zverejnil Český štatistický úrad (ČSÚ).
Podľa výsledkov prieskumu súhrnný index dôvery v českú ekonomiku, ktorý zahrnuje dôveru podnikateľov aj spotrebiteľov, sa v auguste 2025 zvýšil medzimesačne o 1,4 bodu na 101,1 bodu, pričom obe jeho zložky sa vyvíjali rozdielne.
Prieskum odhalil, že indikátor podnikateľskej dôvery v Českej republike vzrástol v auguste na 101,5 z 98,8 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To je jeho najväčšia hodnota od júna 2022, keďže sa v auguste zlepšila nálada podnikateľov takmer vo všetkých sektoroch, od služieb (na 107,9 bodu zo 102 bodov v júli) cez stavebníctvo (na 122,4 zo 121,2 bodu) až po obchod (na 98,4 z 97,3 bodu). Len dôvera v priemysle zostala nezmenená, na úrovni 93,5 bodu.
„Za priaznivým medzimesačným vývojom podnikateľskej dôvery v ekonomiku je najmä zlepšujúca sa situácia vo vybraných sektoroch služieb, kde sa medzimesačne výrazne zvýšil očakávaný dopyt, najmä vo finančnom sektore. Indikátor dôvery v službách tak dosiahol najvyššiu úroveň od apríla 2008,“ uviedol Jiří Obst, vedúci oddelenia prieskumov ČSÚ.
No zároveň indikátor spotrebiteľskej dôvery v Českej republike v auguste 2025 klesol na 99 bodov, čo je jeho najnižšia hodnota od apríla 2025, zo 104,1 bodu v júli.
Počet respondentov, ktorí očakávajú zhoršenie celkovej hospodárskej situácie v Česku v nasledujúcich 12 mesiacoch, sa v auguste v porovnaní s júlom zvýšil. Okrem toho medzimesačne vzrástol podiel domácností, ktoré očakávajú zhoršenie svojej finančnej situácie v nasledujúcich 12 mesiacoch, ako aj počet domácností, ktoré hodnotia svoju súčasnú finančnú situáciu ako horšiu než v predchádzajúcom roku.
Medzitým počet respondentov, ktorí neplánujú uskutočniť väčšie nákupy v nasledujúcich 12 mesiacoch, zostal v auguste nezmenený.
