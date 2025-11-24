< sekcia Ekonomika
Dôvera v českú ekonomiku v novembri klesla
Ale dôvera spotrebiteľov vzrástla.
Autor TASR,aktualizované
Praha 24. novembra (TASR) - Dôvera v českú ekonomiku v novembri 2025 klesla. Dôvodom bolo zhoršenie nálady podnikateľov, zatiaľ čo dôvera spotrebiteľov vzrástla. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré v pondelok zverejnili Český štatistický úrad (ČSÚ) a portál businesstimes.
Prieskum odhalil, že súhrnný index dôvery v českú ekonomiku, ktorý zahrnuje dôveru podnikateľov aj spotrebiteľov, v novembri medzimesačne klesol o 2,1 bodu na 101,9 bodu, pri rozdielnom vývoji oboch jeho zložiek.
Konkrétne, indikátor dôvery podnikateľov sa znížil o 3,5 bodu na 99,9 bodu zo 103,4 bodu v októbri, zatiaľ čo indikátor spotrebiteľskej dôvery sa zvýšil o 4,3 bodu na 111,7 bodu.
Dôvera podnikateľov v Česku tak v novembri dosiahla najnižšiu úroveň od júla, čo odráža pokles dôvery vo väčšine sektorov vrátane stavebníctva (na 114,1 zo 121,8 bodu v októbri), priemyslu (na 93,2 z 99,8 bodu) a vybraných služieb (na 105,6 zo 106,2 bodu). Iba v sektore obchodu sa dôvera zvýšila, a to na 97 z 95,6 bodu.
"Dôvera podnikateľov v ekonomiku po troch mesiacoch opäť klesla pod svoj dlhodobý priemer. K tomuto výsledku prispelo množstvo faktorov, najmä výrazné zhoršenie očakávanej dynamiky priemyselnej výroby a zníženie očakávaného prijímania nových pracovníkov v stavebníctve," uviedol Jiří Obst, vedúci oddelenia konjunkturálnych prieskumov ČSÚ.
Naproti tomu dôvera spotrebiteľov dosiahla v novembri 2025 najvyššiu úroveň od decembra 2019. Prieskum odhalil, že v novembri prevažoval podiel tých, ktorí v nasledujúcich 12 mesiacoch očakávajú zlepšenie celkovej ekonomickej situácie v Česku. Zároveň sa znížil podiel respondentov, ktorí hodnotia svoju súčasnú finančnú situáciu horšie než v predchádzajúcich 12 mesiacoch. Počet respondentov, ktorí neplánujú v nasledujúcich 12 mesiacoch veľké nákupy, sa mierne znížil.
Dôvera podnikateľov v Nemecku sa v novembri zhoršila
Dôvera nemeckých podnikateľov v ekonomiku v novembri nečakane klesla. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu inštitútu pre výskum hospodárstva (Ifo). TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.
Prieskum Ifo odhalil, že index podnikateľskej klímy v Nemecku klesol v novembri 2025 na 88,1 bodu z 88,4 bodu v októbri. Analytici pritom očakávali, že sa, naopak, mierne zvýši na 88,5 bodu.
Firmy v Nemecku v novembri pesimistickejšie hodnotia svoj výhľad, pričom čiastkový index očakávaní klesol na 90,6 z 91,6 bodu v októbri, zatiaľ čo hodnotenie súčasných podmienok sa mierne zlepšil, na 85,6 bodu z 85,3 bodu.
