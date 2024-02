Dôvera v českú ekonomiku vo februári klesla

Praha 23. februára (TASR) - Dôvera v českú ekonomiku vo februári 2024 klesla, už druhý mesiac po sebe, na najnižšiu úroveň za osem mesiacov. Dôvodom bolo zníženie dôvery podnikateľov, zatiaľ čo spotrebiteľom sa nálada zlepšila. Ukázali to v piatok výsledky prieskumu Českého štatistického úradu (ČSÚ). TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa prieskumu ČSÚ kombinovaný index dôvery v českú ekonomiku vo februári klesol na 90,6 bodu z 92,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To je jeho najmenšia hodnota od júna 2023, keď dosiahol takisto 90,6 bodu.



Prieskum ďalej odhalil, že index podnikateľskej dôvery sa vo februári znížil na päťmesačné minimum 89,9 bodu z 92,7 bodu v januári.



Vo februári podľa prieskumu klesol index sentimentu podnikateľov v priemysle (na 85,2 z 89,9 bodu), maloobchode (na 88,1 z 91,8 bodu) aj službách (na 92,7 z 94 bodov). Len v stavebníctve vzrástol, a to na 111,5 zo 109,1 bodu.



Na druhej strane, index spotrebiteľskej dôvery v Českej republike sa vo februári zvýšil na 94 bodov z januárových 91,2 bodu. To je jeho najväčšia hodnota od októbra 2021.



V porovnaní s januárom klesol počet spotrebiteľov, ktorí svoju finančnú situáciu hodnotia horšie ako v predchádzajúcich 12 mesiacoch, ako aj počet respondentov, ktorí v nasledujúcich 12 mesiacoch očakávajú zhoršenie svojej finančnej situácie. Podiel spotrebiteľov, ktorí sa domnievajú, že súčasné obdobie nie je vhodné na veľké nákupy, sa v porovnaní s januárom nezmenil.