< sekcia Ekonomika
Dôvera v českú ekonomiku vzrástla v septembri nad trojročné maximum
Index spotrebiteľskej dôvery vyskočil v septembri z augustovej hodnoty 99 bodov na 103,5 bodu.
Autor TASR
Praha 24. septembra (TASR) - Dôvera v českú ekonomiku naďalej rastie, pričom za tento mesiac zaznamenala najvyššiu úroveň za viac než tri roky. Údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ) zverejnené v stredu priniesol portál RTTNews.
ČSÚ uviedol, že v septembri dosiahol index dôvery v českú ekonomiku, ktorý zahrnuje dôveru podnikateľov aj spotrebiteľov, 101,9 bodu. V auguste predstavoval 101,1 bodu. Septembrový údaj tak predstavuje najvyššiu dôveru v českú ekonomiku od mája 2022, v ktorom index dosiahol 102,6 bodu.
Nálada vzrástla medzi spotrebiteľmi a v prípade podnikateľov takmer vo všetkých sektoroch hospodárstva, až na oblasť služieb. V tomto segmente príslušný index zaznamenal pokles.
Ostatné oblasti ako maloobchod, priemysel aj stavebníctvo však vykázali rast dôvery v ekonomiku, čo sa odrazilo na vývoji celého indexu podnikateľskej dôvery. Ten mierne vzrástol z augustovej úrovne 105,5 bodu na 105,6 bodu.
Navyše, výrazne vzrástla nálada medzi spotrebiteľmi. Index spotrebiteľskej dôvery vyskočil v septembri z augustovej hodnoty 99 bodov na 103,5 bodu.
ČSÚ uviedol, že v septembri dosiahol index dôvery v českú ekonomiku, ktorý zahrnuje dôveru podnikateľov aj spotrebiteľov, 101,9 bodu. V auguste predstavoval 101,1 bodu. Septembrový údaj tak predstavuje najvyššiu dôveru v českú ekonomiku od mája 2022, v ktorom index dosiahol 102,6 bodu.
Nálada vzrástla medzi spotrebiteľmi a v prípade podnikateľov takmer vo všetkých sektoroch hospodárstva, až na oblasť služieb. V tomto segmente príslušný index zaznamenal pokles.
Ostatné oblasti ako maloobchod, priemysel aj stavebníctvo však vykázali rast dôvery v ekonomiku, čo sa odrazilo na vývoji celého indexu podnikateľskej dôvery. Ten mierne vzrástol z augustovej úrovne 105,5 bodu na 105,6 bodu.
Navyše, výrazne vzrástla nálada medzi spotrebiteľmi. Index spotrebiteľskej dôvery vyskočil v septembri z augustovej hodnoty 99 bodov na 103,5 bodu.