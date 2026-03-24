< sekcia Ekonomika
Dôvera v českú ekonomiku vzrástla v marci na 5-mesačné maximum
Autor TASR
Praha 24. marca (TASR) - Dôvera v českú ekonomiku vzrástla tento mesiac na najvyššiu úroveň za päť mesiacov, keď optimizmus dali najavo podnikatelia aj spotrebitelia. Údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ) zverejnil portál RTTNews.
Celkový index dôvery v českú ekonomiku, ktorý zahrnuje dôveru podnikateľov aj spotrebiteľov, dosiahol v marci 102,1 bodu oproti februárovej hodnote 101,1 bodu. To je najvyššia hodnota indexu od októbra minulého roka, v ktorom dosiahol 104 bodov.
Dôvera v ekonomiku sa zvýšila medzi podnikateľmi aj spotrebiteľmi. Index podnikateľskej dôvery vzrástol z 99,8 bodu vo februári na 100,4 bodu, pričom optimistickejšie boli najmä firmy v priemysle a maloobchode. V tomto prípade indexy vzrástli dostatočne výrazne, aby dokázali kompenzovať pokles nálady vo firmách v stavebníctve a službách.
Index spotrebiteľskej dôvery dosiahol v marci 110,4 bodu, zatiaľ čo vo februári predstavoval 107,6 bodu. Prispel k tomu fakt, že podiel spotrebiteľov, ktorí počítajú v nasledujúcich 12 mesiacoch so zhoršením ekonomickej situácie v Českej republike, klesol druhý mesiac v rade.
